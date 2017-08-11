  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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İzmir merkezli terör operasyonu: 22 gözaltı

4 ilde PKK/KCK ve DKP/BÖG terör örgütlerine yönelik operasyonda, terör örgütlerinin propagandası yaptığı iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı.

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İzmir merkezli terör operasyonu: 22 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütleri PKK/KCK ve DKP/BÖG'e yönelik operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik İzmir, Bursa, Ankara ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel doküman ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlılar İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: izmir, pkk/kck, dkp/böp, terör örgütleri, 22 gözaltı
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