  • 18 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.679
    EURO 4.333
  • BIST 107043.41
    ALTIN 151.545
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir de suç örgütü operasyonu

İzmir de suç örgütü operasyonu

İzmir'de, suç örgütü elebaşı Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan bir kişi ile bu kişiye etek giydirip kendini silahla yaralatan 9 örgüt üyesi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmir de suç örgütü operasyonu

İzmir'de, suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir kişi ile bu kişiye etek giydirip kendi kendini silahla yaralatıp kamera görüntülerini sosyal medyadan paylaşan 9 örgüt üyesi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de etek giyip silahla kendini yaralayan bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çakıcı ve ailesi hakkında paylaşımda bulunan, kendisini yaraladıktan sonra tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kaçan kişinin T.Z. olduğunu belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından T.Z'nin havalimanında bir grup tarafından karşılandığını ve havalimanından birlikte ayrıldıklarını tespit eden ekipler, T.Z. ve eşkallerini belirledikleri 9 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların, Erzincan'dan gelen T.Z'yi İzmir'de iki gün konaklattığı ve etek giydirip, Konak ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir futbol sahasına götürdükleri, burada kendi kendini bacağından vurması için zor kullandıkları iddia edildi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan T.Z'nin şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER