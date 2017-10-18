İzmir de suç örgütü operasyonu

İzmir'de, suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir kişi ile bu kişiye etek giydirip kendi kendini silahla yaralatıp kamera görüntülerini sosyal medyadan paylaşan 9 örgüt üyesi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de etek giyip silahla kendini yaralayan bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çakıcı ve ailesi hakkında paylaşımda bulunan, kendisini yaraladıktan sonra tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kaçan kişinin T.Z. olduğunu belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından T.Z'nin havalimanında bir grup tarafından karşılandığını ve havalimanından birlikte ayrıldıklarını tespit eden ekipler, T.Z. ve eşkallerini belirledikleri 9 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların, Erzincan'dan gelen T.Z'yi İzmir'de iki gün konaklattığı ve etek giydirip, Konak ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir futbol sahasına götürdükleri, burada kendi kendini bacağından vurması için zor kullandıkları iddia edildi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan T.Z'nin şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.