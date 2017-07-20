İzmaritteki DNA örneği zanlıyı 12 yıl sonra yakalattı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2005 yılında işlenen cinayetin zanlısı, olay yerinde içtiği sigaradan alınan DNA örneği sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Gedelek Mahallesi Açmalar mevkisinde 26 Nisan 2005'te 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Kamil Çal'ın (40) katil zanlısını bulmak için faili meçhul dosyayı tekrar açtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Konya, Antalya ve Kütahya'da 8 ay çalışma yaptı. Ekipler, maktulün eşi 54 yaşındaki Fatma Çal ile Kamil Çal'ın 80 yakınıyla görüştü.

Ekipler, Fatma Çal'ın kardeşi Ramazan K'nin (50), aldattığı iddiasıyla ablasının ilk eşini de bıçakladığı bilgisine ulaştı. Bu nedenle cinayeti Ramazan K'nin işlemiş olabileceğini değerlendiren ekipler, zanlıdan kan örneği aldırdı. Örnek, olay yerinde bulunan sigara izmaritiyle karşılaştırıldı. Sigaradaki DNA'nın Ramazan K'ya ait olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, Fatma Çal'ı azmettirici, erkek kardeşi Ramazan K'yi ise katil zanlısı olduğu iddiasıyla Konya'da gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.