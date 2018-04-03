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Buradasınız : » » İstanbul'un dört bir yanı lale açtı

İstanbul'un dört bir yanı lale açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "İstanbul Lale Festivali'' kapsamında, şehrin dört bir yanına lale dikti.

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Başta Emirgan Korusu olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında rengarenk görüntü oluşturan laleler, havadan görüntülendi.

Orta Asya’dan Anadolu’ya, kilimlerden tablolara, bahçelerden parklara kadar Türk kültürünün önemli bir sembolü olan lale, İstanbul ve İstanbullularla yeniden buluştu.

Nisan ayında başlayıp Mayıs ayında sona erecek olan 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında bu yıl da sokaklar, parklar, bahçeler ve meydanlar lale ile renkleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti lalelerle adeta bir gelin gibi süsledi. İstanbul’un dört bir köşesindeki koru ve parklarda milyonlarca lale dikildi. Özellikle Emirgan Korusu'nda açan laleler seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturdu.

Havadan çekilen görüntüler kendine hayran bırakırken, festival kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek.

Kaynak: İHA 

Etiketler: lale, İstanbul Lale Festivali
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