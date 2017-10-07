İstanbul'daki DEAŞ soruşturmasında 2 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Eylül'de DEAŞ'a düzenlenen operasyda gözaltına alınan 6 örgüt sorumlusu ve 31 yabancı uyruklu şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklanırken diğer 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklu 31 kişi ise ülkelerine iade edildi.