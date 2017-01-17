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İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren terörist yakalandı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı.

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İstanbulda yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren terörist yakalandı

İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülkadir Masharipov'un yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülkadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü.

Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi. AA

Etiketler: İstanbul Ortaköy terör saldırısı, İstanbul gece kulübü saldırganı yakalandı, Abdulkadir Masharipov
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