İstanbul'da UBER ve Scotty denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün UBER ile ilgili açıklamalarının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

Denetim noktalarından bir olan Kadıköy Bağdat Caddesi'nde, Sivil Trafik ekipleri caddeye giren UBER araçlarını ve Scotty motosikletlerini durdurdu.

Uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti ve ruhsatları istenirken, yolcuların da kimlikleri kontrol edildi.

Kontrollerin ardından tespit tutanağı tutularak sürücü ve yolculara ceza kesildi.

Denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 87 bin 174 TL ceza kesilirken, 29 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam 9 bin 686 TL para cezası yazıldı.

Kaynak: DHA