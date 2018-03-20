İstanbul'da terör örgütü PKK'ya nevruz öncesi operasyon: 16 gözaltı

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulunan ve 21 Mart nevruz kutlamaları öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına mensup zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda, terör örgütüne destek verdiği öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA, DHA