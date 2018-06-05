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İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

İstanbul Esenler'de özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

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İstanbulda şafak vakti uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler İlçesinde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, özel harekat polisi, narkotik, İstanbul
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