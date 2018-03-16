İstanbul'da nevruz öncesi terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona özel harekat polisi de destek verdi.

19 adrese baskın

Beyoğlu, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli'nin de aralarında bulunduğu 8 ilçede daha önceden belirlenen 19 adrese yapılan baskında, açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı.

Çok sayıda gözaltı

Operasyonda, terör örgütüne destek verdiği öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA, DHA