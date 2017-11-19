İstanbul'da eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist aranıyor

Emniyet ve istihbarat birimleri, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosunda yer alan "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı'nın sansasyonel eylem için kısa süre önce İstanbul'a geldiğini belirledi.

Sahte kimlik kullandığı ve sürekli yer değiştirdiği kaydedilen teröristin fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Yetkililer, şüpheliyi görenlerin polise ihbarda bulunmasını istedi.

Bu arada terörist Sanamalı'ya keşif, barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle daha önce 6 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: TRT Haber