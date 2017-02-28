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İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli

İstanbul Şehir Hatları AŞ. ve İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

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İstanbulda deniz ulaşımına hava engeli

İstanbul Şehir Hatları AŞ. ve İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp seferleri yapılamayacak.

İDO'nun da Sirkeci-Harem ve iç hat deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde ise Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, Yenikapı-Bursa hızlı feribot, Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, Pendik- Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, Yalova-Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, Bursa-Yenikapı hızlı feribot, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü, Bandırma-Yenikapı hızlı feribot, Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü, Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri yapılamıyor.

BUDO'dan da sefer iptali

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 19.00 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 19.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Etiketler: İstanbul Şehir Hatları AŞ, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ, Deniz ulaşımı
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