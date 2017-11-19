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Buradasınız : » » İstanbul'da 3 meydanın adı değişti

İstanbul'da 3 meydanın adı değişti

İstanbul'da, üç ilçede bulunan meydanların isimlerinin değiştirilmesi talebi Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından verilen kararla değiştirildi.

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İstanbulda 3 meydanın adı değişti

Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilçelerindeki meydanların isimlerinin değiştirilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, teklifleri yerinde görerek isim değişikliğine karar verdi.

Karar doğrultusunda, Küçükçekmece'deki Halkalı Meydanı'na "15 Temmuz Şeref Meydanı", Ümraniye'deki Ümraniye Meydanı'na "15 Temmuz Şehitler Meydanı" ve Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami önündeki alana ise "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı" adı verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: meydan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul
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