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Irak'ın kuzeyinde 28 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait 28 hedef imha edildi.

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Irakın kuzeyinde 28 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edildi.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: zap, metina, Kandil, Irak'ın kuzeyi, hava harekatı, Hakurk, gara, Avaşin-Basyan
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