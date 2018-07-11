Irak'ın kuzeyinde 28 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edildi.

Irak Kuzeyine Hava Harekatı!

Irak kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine, 10 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edilmiştir. pic.twitter.com/bQBaFQTPMP — TSK (@TSKGnkur) 11 Temmuz 2018

Kaynak: AA