Irak'ın kuzeyinde 28 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edildi.
Irak Kuzeyine Hava Harekatı!— TSK (@TSKGnkur) 11 Temmuz 2018
Irak kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine, 10 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edilmiştir. pic.twitter.com/bQBaFQTPMP
Kaynak: AA