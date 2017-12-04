İmam hatip öğrencilerinin "15 Temmuz" adını verdikleri prototip aracı tanıtıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencileri Numan Bayrak ile Muhammet Ubeyd Aytekin, güneş ve rüzgar enerjili prototip elektrikli araç üretti.

Bayrak ile Aytekin'in Çilek Mobilya'nın desteğiyle 5 aylık çalışma sonucu yaptıkları güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışan aracın tanıtımı için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, araca "15 Temmuz" ismini verdiklerini söyledi. Şahin, üretilen aracın üzerinde "07.15" yazdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yani 15 Temmuz. Bu araca genç arkadaşlarım bir anlam da yüklemiş. 'Biz Türkiye'yi teslim almak isteyenlere genç yaşımıza rağmen kararlılıkla mücadele ederek ders vermek istiyoruz.' diyorlar. O anlamda gençlerimizi kutluyorum. Bu otomobilin şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in oğluna hediye edilmesi gibi bir düşünce vardı. Bakarsınız o da olur. Bunun daha iyisini ve yenisini geliştirirler ve inşallah onu hediye ederler. 15 Temmuz düşüncesi ve ruhu bugün de dimdik ayakta. Ayakta olmaya da devam edecek."

Öğrencilerin, bu aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini aktaran Şahin, "Çok yakın zamanda bir toplantımız olacak. İnşallah bu aracın güzel fotoğraflarıyla beraber ben kendilerine 'İki imam hatip okulu öğrencisi gencimiz, adını 15 Temmuz verdikleri kendi geliştirdikleri sistemle çalışan otomobili size hediye etmek istiyorlar.' diye ileteceğim. İnşallah kendilerinin de kabul edeceklerine inanıyor ve düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İki kişilik araç 60 kilometre hıza çıkabiliyor

Öğrencilerden Numan Bayrak da güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışabilecek aracı 5 ayda ürettiklerini anlattı.

Ubeyd Aytekin'in flash bellekle çalışan bir araba geliştirdiğini vurgulayan Bayrak, "Ben de devamlı araştırdığımız için güneş enerjisiyle çalışan bir araba yapma kararını aldım ama çok zor bir süreç olduğunu anladım. Ubeyd kardeşimden yardım istedim. O da beni kırmadı ve yardımcı oldu. 5 ay boyunca beraber çalıştık. Çok zor zamanlarımız oldu ama hiçbir zaman pes etmedik. Biz bu arabayı okulumuz için yaptık. 'İmam hatipten din hocası, imam çıkar' diyorlar. Biz onun öyle olmayacağını gösterdik. Ben imam hatipli olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Teknik bilgiler veren Aytekin ise aracın iki kişilik spor bir model olduğunu ve saatte 60 kilometre hıza çıkabildiğini söyledi.

Aracın iki saatlik şarjla 100 kilometre yol katedebildiğini anlatan Aytekin, "100 kilometreyi katederken arkasında bulunan güneş panellerinden ve önünde bulunan rüzgar tribünlerinden aldığı desteği de aküsüne depo etmektedir. Aracın motoru da mekanik beyni de Türkiye'de imal edildi. Yani araç küçük çaplı aksesuarları hariç yüzde 100 Türk malı. İleri, geri vitesleri mevcut. İleri ve geri otomatik. Geriye doğru da 60 kilometre hız yapabiliyor." açıklamasında bulundu.