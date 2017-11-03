'İlk yerli otomobil' için üreticiler kadar vatandaşlar da heyecanlı

Asırlık rüyanın gerçeğe dönüşmesi için düğmeye basıldı. Yerli otomobil için herkes büyük heyecan duyuyor.

"Türkiye'nin otomobili"ni yapacak 5 firma dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Bu müjdeli haberin kamuoyunda yankısı da büyük oldu. Yerli otomobil projesine halktan da büyük destek var.

'Dünyada parmak ısırtacak devasa bir marka yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle Türkiye'nin otomobilini yapacak "babayiğitlerden" BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak iddialı konuştu.

Sancak, "Dünyada parmak ısırtacak devasa bir marka yapacağız. Rüyalarımızı, hayallerimizi örgütleyen liderimiz bu konuda da ulusun hayallerini örgütlüyor. Bir bağımsız tüzel kişilik üretecekler. Ve bu tüzel kişilik bu milli markayı inşa edecek" diye konuştu.

Son teknoloji ürünüyle yapılacak olan yerli otomobil için firmalar kadar vatandaşlar da büyük heyecan ve gurur duyuyor.

Kaynak: TRT Haber