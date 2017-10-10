İki ilde zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama

Samsun ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i mahkemece tutuklandı, 4'ü savcılık sorgularının ardından, 5'i ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ekim'de, Samsun merkez, Bafra, Çarşamba, Ayvacık ilçeleri ile Adana'da belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yapılan aramalarda 8 kilo 114 gram esrar, 26 uyuşturucu hap, 0,92 gram sentetik cannabinoid, 294 gram kokain, 100 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.