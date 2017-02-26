İki ilde trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pamukkale'den Denizli yönüne giden İbrahim Yakal (27) yönetimindeki 20 B 7426 plakalı otomobil, Eskihisar yakınlarında önce aynı istikamette seyreden İbrahim Saraç'ın (36) kullandığı 15 HU 665 plakalı otomobile ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücüler ile 15 HU 665 plakalı otomobilde bulunan Semra Saraç (34), Şule Erçelik Çakır (26), Coşkun Çakır (25) ve Arda Saraç (11) yaralandı.
Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Yakal, itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.
Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yakal hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bolu
Bolu'da minibüs ile patates yüklü traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet Gücükoğlu yönetimindeki 34 KJ 569 plakalı minibüs, Organize Sanayi yakınlarında Servet Gücüyener idaresindeki 14 AS 835 plakalı patates yüklü traktöre arkadan çarptı.
Kazada sürücü Gücükoğlu ile minibüste bulunan Mervenur Gücükoğlu, Metin Açık ve Filiz Nalbant yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan patatesler, karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile toplandı.