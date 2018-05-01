İçişleri Bakanı Soylu, Ermeni kilisesine saldırıyla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırı sonrası İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan kabul edilemez saldırı sonrası Bakanımız Sn. @suleymansoylu İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş + — İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 1 Mayıs 2018

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan kabul edilemez saldırı sonrası Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, saldırı yapılan kiliseyi ziyaret etmiştir. Bu aciz girişimi yapanlar hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır."

... Kadıköy Kaymakamımız saldırı yapılan kiliseyi ziyaret etmiştir.



Bu aciz girişimi yapanlar hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır. — İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 1 Mayıs 2018

Duvarlarına yazı yazıldı, kapısına çöp bırakıldı

Kadıköy'de bulunan tarihi Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına "Erzurumlu ve Bu vatan bizim" yazıları yazıldı. Saldırgan ya da saldırganlar, kilisenin kapısının önüne çöp konteynerini boşalttı.

Kaynak: AA