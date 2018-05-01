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Buradasınız : » » İçişleri Bakanı Soylu, Ermeni kilisesine saldırıyla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti

İçişleri Bakanı Soylu, Ermeni kilisesine saldırıyla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadiköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Ermeni kilisesine saldırıyla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırı sonrası İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

 

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan kabul edilemez saldırı sonrası Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, saldırı yapılan kiliseyi ziyaret etmiştir. Bu aciz girişimi yapanlar hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır."

 

 

Duvarlarına yazı yazıldı, kapısına çöp bırakıldı 

Kadıköy'de bulunan tarihi Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına "Erzurumlu ve Bu vatan bizim" yazıları yazıldı. Saldırgan ya da saldırganlar, kilisenin kapısının önüne çöp konteynerini boşalttı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: surp takavor ermeni kilisesi, süleyman soylu, saldırı, kilise, kadıköy
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