İbrahim Eren: Haberciliğin değişime ilham verdiği bir habercilik istiyoruz

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren dünyayı buluşturacak 'TRT World Forum' hakkında TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Eren açıklamasında, "Savaş suçlarını haberleştiriyoruz doğru. Peki bunları nasıl haberleştiriyoruz? Özendirici mi haberleştiriyoruz? Yol gösterici mi haberleştiriyoruz? Birde bunların arasında ayrım yapıyor muyuz? İşte en önemlisi bu. Bir beyaz Amerikan yerlisi terör olayına karıştığı zaman buna terör olayı demekte zorlanıyor Amerikan medyası. Fakat aynı isim bir siyahi olduğunda hele ki Müslüman olduğunda bu direk terörist diye damgalanıyor kişisel bir eylem bile olsa. Şimdi bunlar arasında bu medya etiğindeki bu ayrım neden var bunları araştıracağımız aslında bizim TRT World olarak sloganımız şu; Biz değişime ilham olan habercilik, haberciliğin değişime ilham verdiği bir habercilik istiyoruz." ifadesini kullandı.