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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Ankara'da bir köprünün ayağına çarparak paramparça olan otomobildeki iki kişi kazadan yaralı kurtuldu.

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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Ankara'da Mevlana Bulvarı'ndan Samsun istikametine giden bir sürücünün kullandığı 06 DIV 36 plakalı otomobil, Akköprü Kavşağı'ndaki yol ayrımında kaldırıma çıkarak karşı şeride geçti.

Aşırı hız nedeniyle havalanan ve köprünün ayağına çarparak ikiye bölünen aracın arka kısmı yaklaşık 50 metre ileri savruldu.

Kaza sonrası, kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile yanında bulunan kişi araçtan yaralı olarak çıktı.

Görgü tanıkları, yaralılardan birinin bacağının kırıldığını, diğerinin ise ambulansa kadar yürüyerek gittiğini söyledi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Adeta hurdaya dönen otomobilin parçaları ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: kaza, ankara
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