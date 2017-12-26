Hollanda'dan gelen bazı yolcuların valizlerine köpekli arama

Tarifeli uçakla dün akşam Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan İstanbul'a gelen yolcular, pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak için bantların olduğu alana geldi.

Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Hollandalı yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından kontrol edildi.

Herhangi bir bulgunun tespit edilememesinin ardından yolcular, gümrüklü alandan geçti.

Geçtiğimiz günlerde Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı’nda Türkiye'ye seyahat edecek yolculara da köpekli arama yapılmıştı.

Kaynak: AA/TRT Haber