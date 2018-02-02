  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » HDP Varto İlçe Başkanı Karakoyun tutuklandı

HDP Varto İlçe Başkanı Karakoyun tutuklandı

Muş'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun tutuklandı.

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HDP Varto İlçe Başkanı Karakoyun tutuklandı

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, HDP Varto İlçe Başkanı olan bir şahsın ikametinde, iş yerinde ve HDP Varto ilçe parti binasında yapılan aramalarda, ruhsatlı tabanca ve tabancaya ait 480 adet fişek, ruhsatlı av tüfeği ve tüfeğe ait 101 adet fişek, çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve gazete ele geçirilmiştir. Şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır."

Etiketler: PKK, muzaffer karakoyun, Muş, hdp
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