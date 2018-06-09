Hayırsever simitçiden Suriyeli çocuklara bayram hediyesi

Hayırsever Erkan Ayhan yaşadığı Kocaeli'den yola çıkarak 800 çift ayakkabı ile Hatay'a geldi.

Reyhanlı'da kamplarda kalan Suriyeli çocukları ziyaret eden Ayhan, 800 çift bayramlık ayakkabıyı çocuklara dağıttı.

Ayhan, daha önce de Hatay'a gelerek Suriyeli çocukları ziyaret ettiğini ve ayakkabı ihtiyaçlarının olduğunu gözlemlediğini söyledi.

800 çift bayramlık ayakkabı alarak tekrar Hatay'a geldiğini anlatan Ayhan, "Sınır boylarında ayakkabısız çocuk kalmasın istedim ve elimden geldiğince çocuklarımıza yardım etmek istedim" diye konuştu.

Kaynak: AA

