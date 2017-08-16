  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Hatay'dan Suriye'ye bayram çıkışları 21 Ağustos'ta

Suriye vatandaşlarının, Kurban Bayramı dolayısıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yapacakları geçişlerin 21 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

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Hataydan Suriyeye bayram çıkışları 21 Ağustosta

Suriye vatandaşlarının, Kurban Bayramı dolayısıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yapacakları geçişlerin 21 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

Hatay Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bayram nedeniyle Türkiye'den Suriye’ye geçişler 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü başlayacak. Giriş-çıkış işlemlerinde, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartıyla yabancı tanıtma kartı aranacak.

Suriye vatandaşı olmayanların bayram gerekçe gösterilerek Suriye’ye çıkışlarına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Suriye'den Türkiye'ye dönüşler ise 31 Aralık Pazar günü sona erecek.

Etiketler: hatay, cilvegözü, bayram tatili, sınır geçişleri
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