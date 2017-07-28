  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Hatay'da tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi

Güvenlik güçlerince farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen tonlarca uyuşturucu yakıldı.

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Hatayda tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince farklı tarihlerde ele geçirilen bir ton 574 bin 149 gram esrar, 478 bin 351 uyuşturucu hap, 108 bin 556 gram eroin, 486 kök Hint keneviri, 17 gram afyon sakızı ile 132 bin 952 gram çeşitli uyuşturucu madde, uzman heyet tarafından evrak üzerindeki kayıtlardan kontrol edildi.

Kontrolün ardından uyuşturucular, benzin yardımıyla Bağrıyanık Mahallesi'ndeki atış poligonunda yakıldı.

İmha işlemi sırasında bölgede ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi.

Etiketler: hatay, güvenlik güçleri, uyuşturucu
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