Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu Türkiye-Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığı yapanları belirledi.

Ekiplerce Antakya, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sınır birliğinde görevli uzman çavuş ve eşinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 28 Suriyelinin de yakalandığı operasyonda, 29 sahte Suriyeli tanıtım kartı, bir tabanca, 11 mermi ve bir telsiz ele geçirildi.