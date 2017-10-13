  • 13 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.658
    EURO 4.321
  • BIST 106171.77
    ALTIN 151.755
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hatay'da, Suriye'den yaşa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla aralarında bir uzman çavuş ve eşinin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hatayda göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu Türkiye-Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığı yapanları belirledi.

Ekiplerce Antakya, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sınır birliğinde görevli uzman çavuş ve eşinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 28 Suriyelinin de yakalandığı operasyonda, 29 sahte Suriyeli tanıtım kartı, bir tabanca, 11 mermi ve bir telsiz ele geçirildi.

Etiketler: hatay, göçmen kaçakçılığı operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER