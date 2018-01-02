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Buradasınız : » » Hatay Kırıkhan'ın sportmen kaymakamı Mustafa Erkayıran

Hatay Kırıkhan'ın sportmen kaymakamı Mustafa Erkayıran

Erkayıran, "İyi bir yönetici sinerji yaratıp, en çok kişiyi harekete geçiren yöneticidir" diyor, bunu yapmak için sporu kullanıyor. Bizzat yaptığı sporlarla örnek oluyor.

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Adı Mustafa Erkayıran.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin kaymakamı.

O, bu ülkeye doğu batı, güney kuzey demeden yıllardır hizmet ediyor.

Hatay-Kumlu, Kilis-Polateli, Erzurum-Ilıca (Aziziye), Denizli-Babadağ, Artvin-Hopa, Mersin-Bozyazı, İzmir-Çeşme'de kaymakamlık yaptı.

Gittiği her yere bir çok eser kazandırdı, kendisi de mutlaka bir hobi edindi ya da yeni bir spor dalıyla tanıştı.

Kendisi öğrenip yaptıkça, çevresine de aşıladı. 

7'den 70'e, yüzlerce kişiyi spora başlattı.

Kaymakam Erkayıran, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için Kırıkhan Belediyesi bünyesinde 11 dalda spor okulu açtırdı.

Kendisi de bizzat antrenmanlara katılınca spora ilgi çığ gibi büyüdü.

Bugünlerde Kırıkhan'la yeni tanıştırdığı yamaç paraşütünü önce sevdirmek, ardından da gençler için meslek haline getirmekle meşgul. 

Etiketler: Mustafa Erkayıran, kırıkhan, kaymakam, hatay
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