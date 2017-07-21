Harun Kolçak son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Harun Kolçak, Bursa'nın Gemlik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kolçak'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Gemlik'te bulunan Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene, sanatçının babası Eşref Kolçak ve yakınlarının yanı sıra sanatçı arkadaşları Çelik Erişçi, Bedia Akartürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
Kolçak'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından, 2010 yılında vefat eden annesi Özcan Kolçak'ın Gemlik İlçe Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedildi. AA