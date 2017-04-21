Hakkari'nin imar planı değişecek

Hakkari Belediyesi, kent merkezinin imar planının yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, mevcut kış şartları nedeniyle ertelenen "Hakkari Merkez İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt" çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Bu kapsamda İller Bankası, AFAD Başkanlığı ve Hakkari Belediyesi teknik heyetinin şehirde saha çalışması gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari’nin imarına esas jeolojik-jeoteknik etüt işi için ilk sondaj çalışması Bulak Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki arazide yapıldı. Ayrıca jeofizik çalışmaları ise Merzan Mahallesi'ndeki çeşitli arazilerde eş zamanlı başlatıldı. Yapılacak jeolojik ve jeoteknik çalışmaların ardından Hakkari’nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir imar planı çalışması başlayacak."