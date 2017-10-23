Hakkari'de 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari sınırları içerisinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

Saldırılar sonucunda vatandaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedildi.

Bu nedenle, il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölgenin, 26 Ekim saat 00.01'den 9 Kasım saat 23.59'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirdi. Belirtilen bölgelere izinsiz girilmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Kaynak: AA