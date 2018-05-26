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Hakkari Şemdinli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Şemdinli'de yapımı süren kalekol inşaatına saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari Şemdinlide 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada saat 00.35 sıralarında Altınsu Mahallesi Elde mevkisi olarak adlandırılan bölgede yapımı devam eden kalekol inşaatına PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca 3 roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir zayiatın yaşanmadığı aktarıldı.

Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için Polis Özel Harekat ekipleri tarafından başlatılan operasyonda, biri kadın iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgede asker, jandarma ve polis tarafından geniş çaplı operasyon ve arama tarama faaliyetleri ile diğer bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları için İHA destekli yoğun çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: şemdinli, Kalekol, Hakkari
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