Gri listede aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlı Sait Tanıt'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güvenlik güçlerince, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlı Sait Tanıt'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güvenlik güçlerince, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlı Sait Tanıt'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.