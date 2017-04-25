  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Gri listede aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlı Sait Tanıt'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Gri listede aranan PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlı Sait Tanıt'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, gri liste, aranan teröristler, teröristler, PKK, sait tanıt
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