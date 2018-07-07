Görme engelliler için "Navibaston" dönemi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "Gören Göz Projesi" kapsamında bu yıl 41 ilde 5 bin "gören göz" cihazı dağıtırken, sistemin akıllı telefonlara uyarlanmış yazılımı için de düğmeye bastı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında, akıllı telefonlara ücretsiz indirilebilen 25 bin kullanıcı lisanslı Navibaston yazılımı 67 ilde dağıtılacak.

Telefonlardaki navigasyon özelliğinin görme engelliler için uyarlanmış haliyle Navibaston ismi verilen uygulamayı içeren yazılım, kendi telefon cihazları üzerinden destek almak isteyen görme engellilere teknolojik yönden güncel yön bulma desteği verecek.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Navibaston uygulamasının kullanımı için yapılan harita çalışmasının ardından belirlenen 67 il şunlar:

"Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak."

Kimler başvurabilecek?

Navibaston başvurusu, belirlenen 67 ilde ikamet eden vatandaşlardan alınacak ve yazılım yalnızca bu illerde kullanılabilecek.

Yazılım için, Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na göre görme engeline dair tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 70 ve üzerinde olan, 12 yaşın üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Sesli komut desteği sağlayacak

Navibaston uygulaması, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşabilmeleri amacıyla tasarlanan, GPS alıcısı bulunan güncel akıllı telefonlara yüklenebilecek bir yazılım olma özelliği taşıyor.

Yazılım, Android işletim sistemi için Android 5 ve üzeri, IOS işletim sistemi için IOS 9.3 ve üzeri sürümdeki akıllı telefonlarda çalışıyor.

Başvuru için belirlenen koşullara sahip görme engelli vatandaşlar, gören göz yazılımını "http://gorengoz.aile.gov.tr/" internet adresinden kendi işletim sistemlerine göre indirilebilecek.

Yazılımın nasıl yükleneceğiyle ilgili ayrıntılı bilginin de yer aldığı bu adres üzerinden lisanslama için başvuranların verdiği bilgiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sistemi üzerinden karşılaştırılarak başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı otomatik kontrol edilecek.

Başvuru şartlarını taşıdığına karar verilen kişilere Navibaston yazılımı akıllı telefonu için lisanslanacak ve uygulama kullanıma hazır hale gelecek.

Kaynak: AA