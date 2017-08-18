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Gökova Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Gökova Körfezinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gökova Körfezi'nde saat 15.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Etiketler: deprem, Muğla, Gökova Körfezi
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