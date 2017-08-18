Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gökova Körfezi'nde saat 15.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gökova Körfezi'nde saat 15.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.