Göçük altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Muğla'da Yatağan Termik Santrali'nde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 9 işçi yaralanırken, gece geç saatlerde enkaz altındaki bir işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Bir diğer üzücü haber de sabah saatlerinde geldi. Göçük altında kalan son işçinin cansız bedeni demir yığınları arasından çıkarıldı.

38 yaşındaki Sezgin Kılıç'ın cansız bedeni Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

9 işçi yaralı kurtarıldı

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde dün sabah göçük meydana gelmişti. Göçükten 9 işçi yaralı kurtarılmış, içeride kalan 2 işçiye ulaşılması için arama kurtarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

Dün gece göçük altında kalan işçilerden birine ölü ulaşıldı. Demir yığını çöküntüsü altından çıkartılan işçinin önce evli ve 1 çocuk babası Sezgin Kılıç olduğu düşünüldü. Ancak otopside ölen kişinin diğer işçi, evli ve 2 çocuk babası 36 yaşındaki Seray Şimşek olduğu anlaşıldı.

Kaynak: DHA