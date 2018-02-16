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Buradasınız : » » Genelkurmay çatı davasında müşteki beyanları alındı

Genelkurmay çatı davasında müşteki beyanları alındı

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı davada müşteki beyanları dinlendi.

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Genelkurmay çatı davasında müşteki beyanları alındı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Genelkurmay çatı davasının duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile şehit yakınları katıldı.

Müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada konuşan Eyyüp Akdemir, 15 Temmuz 2016 akşamı evinde olduğunu, darbe girişiminden haberdar olması üzerine görev yaptığı Ankara Emniyet Müdürlüğüne gittiğini beyan etti.

Burada, darbecilerle mücadele ettiğini kaydeden Akdemir, sanıklardan şikayetçi olarak davaya müdahillik talebinde bulundu.

Diğer müştekilerin ve avukatlarının da beyanlarının alınmasından sonra duruşmaya pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, ankara
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