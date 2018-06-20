Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye'de spor tesisi seferberliği var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon'un Akyazı mevkisindeki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Altyapıdan sporcu yetişmesinin önemli olduğuna işaret eden Bak, bu tesisleri amatörlerin hizmetine sunmak için bir değerlendirme yaptıklarını, bu doğrultuda alandaki sahaların daha etkin şekilde kullanılması için proje hazırlandığını aktardı.

Osman Aşkın Bak, proje kapsamında tribün yapılacağını, kulüplere de soyunma odası gibi alanlar sağlanacağını belirterek, Trabzon'un amatörleri için önemli bir yer olacak projenin yakında ihaleye çıkacağını söyledi.

Projenin maliyetinin yaklaşık 8,5 milyon lira olduğuna dikkati çeken Bak, futbol kenti Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.

Bak, burada hem Trabzonspor'a hem de Türk futboluna hizmet edecek yetenekli gençlerin yetişeceğine inandığını dile getirerek, "Burayı süratle tamamlayarak Trabzon'daki amatör kulüplerimize, sporcularımıza sunacağız." diye konuştu.

"Türkiye organizasyon ve tesis yeteneği noktasında çok üst düzeylerde"

Bakan Bak, bir gazetecinin ülke genelindeki tesislerin durumuna ilişkin sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye organizasyon ve tesis yeteneği noktasında çok üst düzeylerde. Son dönemde, sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde çok yoğun bir şekilde her yerde tesis yapıyoruz, sahalar yapılıyor. Örneğin Şenol Güneş Spor Tesisleri, Trabzonspor için bölgemiz için önemli bir kazanım. Bunun için denize dolgu yapıldı ve bu yer kazanıldı. Türkiye'nin her tarafında tesisler yapıyoruz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adayız. Yapılan stadyumlar UEFA standardının üstünde. Bunun neticesinde de Türkiye 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da yapacak. 2019 Süper Kupa finali İstanbul'da yapılıyor."

"Trabzon, sporun merkezi olan bir şehir"

Trabzon'un daha önce Karadeniz Oyunlarını, EYOF'u organize ettiğini, o nedenle de kentte pek çok tesis bulunduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:

"Trabzon bir spor şehri, kültür şehri. Trabzon Karadeniz fırtınası olarak tüm Türkiye'de ve Avrupa'da tanınan sporuyla, Türkiye'de söz sahibi sporcuları, yöneticileri ve teknik adamlarıyla sporun merkezi olan bir şehir. Bu tesisler yakışıyor. Ülke genelinde 34 stat projemiz var. Onların 17'sini tamamladık, bu yıl sonunda 5-6'sını daha tamamlıyoruz. Ondan sonra yeni projeler var, onların ihalelerine çıkıyoruz spor salonları, yüzme havuzları... AK Parti iktidara geldiği zaman üst düzeydeki salon sayısı bin 575 iken bugün bu sayı 5 binlere dayandı yani 16 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin 500 yeni tesisler yapıldı. Spor Toto Teşkilatı sadece burada 4 bin tesis yapmış büyüklü küçüklü... Türkiye'de spor tesisi seferberliği var."

Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız burada önderlik yapıyor, bize de talimatı 'mahallelere, bulduğunuz yerlere, belediyelerle beraber, Spor Toto Teşkilatı vasıtasıyla tesisler yapın, gençlerimiz sokaklarda değil tesislerde olsun.' Şimdi okullar da tatil herkesi tesislere bekliyoruz. Gelsin sporcular yetişsin, altyapımıza güçlü sporcular gelsin. Bu tribünün de kısa zamanda ihalesini yapıp, burayı tamamlayıp Trabzon'un amatör kümesine hizmet için gerekli çalışmaları yapacağız."

"Altyapıya çok büyük yatırımlar yapmamız gerektiğini ifade ediyoruz"

Bak, yabancı futbolcu sınırlamasına ilişkin görüşünün sorulması üzerine şöyle konuştu:

"O konuyu Kulüpler Birliği değerlendirecek. Onların kendi içerisinde bulunduğu, değerlendirdiği bir durum. Bizim arzumuz, Trabzonspor nasıl Karadeniz fırtınası olarak bilindiğinde kendi altyapısından, Yalıspor'dan, oradan buradan tesislerde yetiştirdiği buranın çocuklarıyla beraber büyük başarılar elde etti... Ben Trabzon'un bu yıl pek çok maçını izledim. İzlediğim zaman da Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Okay Yokuşlu bunlar daha fazla keyif veriyor. Trabzonlu hemşehrilerimiz futboldan çok iyi anlarlar ve inanıyorum ki kendi evlatları, bu yörenin çocukları olduğu zaman da çok daha büyük keyif alırlar. Dolayısıyla Türk futbolunda da Futbol Federasyonu ile görüştüğümüzde, diğer kulüplerle de görüştüğümüzde altyapıya çok büyük yatırımlar yapmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Her şey hazır, buradan inşallah çok başarılı sporcular yetişecek ve Trabzonspor tekrar şampiyonluklara oynayacak, Avrupa'da başarılar elde edecek, işte formül burada."

İlkokullarda üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması yaptıklarını anımsatan Bak, "425 bin öğrencinin yetenek taramasını yaptık. Yıl sonuna kadar da 1 milyon öğrencinin yetenek taraması tamamlanacak. Önümüzdeki yıl da 5-6 milyon öğrencinin yetenek taraması yapılacak. Bu ne demek? Bu çocukların yeteneklerine göre, kas gücüne, fiziğine, kol genişliğine, sıçrama kabiliyetine, patlayıcı gücüne göre ilgili branşlara yönlendirilecek ve dolayısıyla bu da çok önemli bir atılım." şeklinde görüş belirtti.

"2020 Tokyo Olimpiyatları'nı hedefleyen bir yapımız var"

Bak, projeyi Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yürüttüklerine işaret ederek, "İnanıyoruz ki buradan da yeni futbolcular, sporcular, olimpiyat şampiyonları, Avrupa şampiyonları çıkacak. Biz bu konuda yoğun şekilde çalışıyoruz. Ülkemiz genç nüfusa sahip, pek çok başarıları hedefleyen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı hedefleyen bir yapımız var. İnşallah Trabzon'dan da başarılı sporcuları yetiştireceğiz ve Türkiyemize hediye edeceğiz." dedi.

Bakan Bak'a incelemeleri sırasında Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA