Gece gündüz demeden teröristlerle mücadele etti

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in, bölgeye hakim, başarılı ve çalışkan bir istihbaratçı olduğu öğrenildi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki terörist faaliyetler konusunda uzman olan Gedik, Gümüşhane'de 4 yıl görev yaptı.

Bölgeye, araziye hakim olan ve neredeyse günün 24 saatini istihbarat çalışmaları üzerine harcayan Gedik'in, canını esirgemeden yaptığı arazi arama tarama faaliyetlerinin yanı sıra evinde de elde ettiği veriler üzerine çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

Şehit Gedik'in, Gümüşhane ve Giresun bölgesinde 2015 ve 2016'da terör örgütü mensuplarıyla sağlanan 5 sıcak temasa ilişkin istihbarat çalışmasını yürüttüğü, teröristlerin bölgeden ne zaman geçeceği yönündeki ipuçları sağladığı öğrenildi.

Bölgede 4 yıl gecesini gündüzüne katarak çalışan Gedik'in, Ankara'ya tayininin çıktığı, burada da Karadeniz'deki terör faaliyetlerle ilgileneceği ancak Maçka'daki terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla geçici görevle Trabzon'a verildiği bildirildi.

Çevresinde fedakar, dürüst, saygılı, ciddi, başarılı ve işiyle yatıp kalkan asker olarak tanınan şehit Gedik'in, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Ordu'daki istihbaratçılar ve bölge halkıyla da sıcak ilişkiler kurduğu belirtildi.

Bölgedeki diğer jandarma personelinin fikir danıştığı Gedik'in, tüm yolları, yaylada yaşayan insanları, buralarda meydana gelen terör olaylarını tarihi, saati ve hikayesiyle aklında tutan, zeki ve işine titiz kimliğiyle de takdir topladığı kaydedildi.