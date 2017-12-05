Gaziantep'te kamyonet ile minibüs çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

Ali Kartal (37) yönetimindeki 27 YD 478 plakalı minibüs, Nizip-Gaziantep karayolunun 3. kilometresinde Şaban Arık (57) idaresindeki 46 P 6254 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile minibüsteki Saliha (75) ve Mehmet Kartal (80) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kamyonetteki Yaşar Katırcıoğlu (57) ile Suriye uyruklu Amar İbrahim (28) ve Yusuf Şehmuz (26) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Ali Kartal'ın, hasta olan annesi Saliha Kartal'ı, babası Mehmet Kartal ile kent merkezindeki hastaneye götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA