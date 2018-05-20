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Filistin'e destek için Diyarbakırlılar İstasyon Meydanı'ndaydı

İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı bu kez Diyarbakırlılar meydanlardaydı. Mitingde Filistin'e destek, İsrail ve ABD'ye ise öfke vardı.

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İstanbul'un ardından bu kez Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndan İsrail'in Filistinlilere zulmüne karşı tepki sesleri yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingleri günler öncesinden duyurdu.

"Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için. Pazar günü de Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz."

Miting Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Yıldırım, İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçunu lanetledi. 

Diyarbakırlılar miting alanını doldurdu. Alanda, Türk ve Filistin bayrakları birlikte dalgalandı.

Miting alanındaki güvenlik önlemleri de üst seviyedeydi. Alanda güvenliği sağlamak için 7 bin polis görev yaptı.

Sıcak havaya rağmen 7'den 70'e binlerce kişi, İsrail zulmüne karşı Filistin'e destek olmak için oradaydı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kudüs, filistin, Diyarbakır
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