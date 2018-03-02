FETÖ'ye ait üniversitenin rektörüne ev hapsi verildi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 17'si tutuklu 60 sanığın yargılandığı dava görüldü.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, sanıklar ile avukatları tahliye ve tedbir kararlarına ilişkin taleplerini mahkemeye sundu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanıklardan Mehmet Yaprak'ın tahliyesine, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ın da dinlenmesine gerek olmadığına karar verilmesi talebinde bulundu.

Rektöre ev hapsi

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından tutuklu sanık iş adamı Mehmet Yaprak'ın 50 bin lira kefaletle adli kontrol şartı konularak tahliyesine, sanıklardan iş adamı Mustafa Celal Eğretli ve kapatılan FETÖ'ye ait Orhangazi Üniversitesi Rektörü Recep İleri'nin ev hapsi verilerek, tahliyelerine ayrıca BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Ev hapsi verilen sanıklar yargılanmaları bitene kadar evlerinde kontrol altında tutulacak.

Kaynak: AA