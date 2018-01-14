FETÖ’nün spor camiasındaki ilişkileri ortaya çıkıyor

TRT Radyo Haber’de yayınlanan ve Erdal Kılınç’la Toygun Atilla'nın sunduğu "Türkiye'nin Davası" isimli haber analiz programında "FETÖ ve Spor" konuşuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün yeşil sahadaki yüzlerinden biri eski Fenerbahçeli Bekir İrtegün...

İrtegün yapıya Gaziantep'te oynarken karıştığını itiraf etti. Ahmet isimli bir okul müdürüyle eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ın isimlerini verdi.

"Ahmet bizi arardı, toplantılara katılırdık. Bazen müdürün, bazen de futbolcuların evinde olurdu. Bu yapının futbol camiasında olma nedeni tahminime göre, ‘Biz burada varız.’ intibasını vermek içindi. Toplantıda dini konularla birlikte Fetullah Gülen'den bahsedilirdi. Fenerbahçe'ye transfer oldum, Ali Şenel isimli bir kişi irtibat kurdu. Fenerbahçe'de birçok isimle birlikte kendi okullarında düzenlenen toplantılar olurdu."

Pişman olduğunu söyleyen İrtegün, telefonuna örgütün haberleşme programı Bylock'u Ali Şanel'in yüklediğini anlattı.

Fetullah Gülen'i ziyarete gitmiş

Gol kralı Zafer Biryol da örgütün önemli isimlerinden biri. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Zafer Biryol, örgütle 2001’de tanıştı. Biryol, Göztepe'de oynarken Ali Tuncay'ın sohbetlerine katıldığını ancak Risale-i Nur toplantılarının zamanla Fetullah Gülen'i övücü sohbetlere dönüştüğünü söyledi.

Zafer Biryol, Fetullah Gülen'i ziyarete de gitmiş.

"Fenerbahçe'de oynadığım 2006 tarihinde Amerika'ya Fetullah Gülen'nin ziyaretine gittim. Bu ziyareti Konya'dan tanıdığım özel bir kreş müdürü Aykan Ataseven organize etti. İki gün orada kaldım. Hüseyin Gülerce, Ahmet Kurucan, Yusuf Bekmezci ile birlikte 30 kişi Gülen'in sohbetine katıldık. Girerken teslim ettiğimiz cep telefonlarını iki gün sonra aldık."

Eski gol kralı, oynadığı her takımda örgütün sorumlusuyla irtibatlandırıldığını bildirdi.

Futbolu bıraktıktan sonra örgütün Kanada imamı İsmail Nazlı ile Nil Akademisi’nde bir araya geldiğini kaydeden Biryol, 2015'te Büyükçekmece'de katıldığı bir sohbetten sonra Saffet adında bir kişinin telefonuna Bylock yüklediğini anlattı.

"Örgüte bağış yaptım"

Eski milli futbolcu Uğur Boral da örgütle Ankara'da tanışmış...

"2002 tarihinde Gençlerbirliği'nde oynarken takım kaptanı tarafından sohbetlere götürüldüm. Bir öğretmen abilik yapıyordu. Öğrenci evlerinde yapılan sohbetlerde Fetullah Gülen'in yazdığı kitaplar okunuyor, videolar izletiliyordu."

Örgüte yardım adı altında bağış yapığını söyleyen Boral, Bank Asya'ya 950 bin TL yatırdığını ancak bir ay sonra parayı çektiğini söyledi.

"Eski bir futbolcunun yönlendirmesiyle toplantılara katılmaya başladım"

Eski Milli Kaleci Ömer Çatkıç ise yapının acılı durumundan yararlandığını öne sürdü.

Birer yıl arayla baba ve ablasını kaybettiğini belirten kaleci Ömer Çatkıç, eski bir futbolcunun yönlendirmesiyle toplantılara katılmaya başladığını söyledi.

Çatkıç Gaziantep, Gençlerbirliği, Bursa ve Antalya' da oynarken örgütün toplantılar düzenlediğini, kendisi dahil bazı futbolcuların bunlara sürekli katıldığını itiraf etti.

Milli kaleci en son bir Alışveriş merkezinde telefonuna Bylock yüklediğini de aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu itiraflar üzerine 3 büyük takımda oynayan 6 futbolcu, 4 teknik direktör, 2 menajer ve 3 eski futbolcuyu soruşturmaya dahil etti.

Kaynak: TRT Haber