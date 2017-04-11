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Buradasınız : » » FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim komutanı yakalandı

FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim komutanı yakalandı

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında tutuklama kararı çıkartılan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun yakalandı.

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FETÖnün sözde &quot;sıkıyönetim komutanı yakalandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun Ankara'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davanın bir önceki duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Angun hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.

Angun'un Ankara'da olduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Avni Angun'un işlemlerinin ardından Malatya'ya gönderileceği öğrenildi.

"Sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın dünkü duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Angun'un "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş olması, talep ettiği tanıkların halen dinlenilmemesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti de dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. 

Etiketler: malatya, fetö, avni angun, ankara, darbe
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