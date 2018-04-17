FETÖ'nün "polis mahrem imamı" yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "polis mahrem imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Akalan'ın Manisa'da olduğunu tespit edildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nin öğrenci işleri daire başkanı Akalan, Manisa'da gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen şüpheli, Samsun'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: AA