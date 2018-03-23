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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 38 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

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FETÖnün emniyet yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmaları kapsamında operasyonlar devam ediyor.

Haklarında yakalama kararı verilen 38 kişiden 24'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara, Ardahan, Kırşehir, Niğde, Trabzon ve Bursa'da sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin kimlikleri, emniyet teşkilatındaki FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önceden gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadeleriyle elde edilen deliller doğrultusunda belirlendi.

Söz konusu kişilerin, "mahrem imamların" tutuklanmasının ardından örgütçe kurumlarda "abi" olarak görevlendirildiği ve KHK ile daha önceden görevlerinden atılan eski emniyet mensupları olduğu öğrenildi.

Operasyonda her "abi" ve ona bağlı şüphelilerden oluşan hücre yapılanması da tek tek çökertildi.

Diğer illerden alınan şüphelilerin de Ankara'ya gönderileceği belirtilirken gözaltıların sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, gözaltı, fetö, ankara
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