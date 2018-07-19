FETÖ'den yargılanan eski MİT'çiye 15 yıl hapis istemi

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesi Başkanı Günay Coşkun'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Coşkun ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın kendi adına kayıtlı olmayan telefonlardan FETÖ'nün gizli sorumluları ile iletişim kurduğunun tespit edildiğini ve üzerine kayıtlı olan cep telefonunda FETÖ üyelerinin gizli haberleşmede kullandıkları programlardan olan "KakaoTalk"ı kullandığının tespit edildiğini söyledi.

Mevcut deliller sonucunda Günay Coşkun'un, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğunun kabul edilmesi gerektiğini beyan eden savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Coşkun'a esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA