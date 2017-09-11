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FETÖ'cü eski polis babasını vurdu

Düzce'de, meslekten atılan FETÖ'cü eski bir polis, örgüt elebaşı Gülen'e hakaret ettiği iddiasıyla babasını vurdu.

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FETÖcü eski polis babasını vurdu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt Köyünde meslekten atılan FETÖ'cü eski bir polis, örgüt elebaşı Gülen'e hakaret ettiği iddiasıyla babasını vurdu.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten atılan eski polis Erol K., FETÖ elebaşına hakaret ettiğini öne sürerek, 70 yaşındaki babası Cemal K. ile tartıştı. 

Erol K. tartışmanın büyümesi üzerine, ev tüfeği ile babasına 2 el ateş ederek ayağından vurdu. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 acil yardım ve jandarma ekipleri geldi. 

Cemal K., olay yerindeki lik müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Babasını vuran eski pqolis Erol K. ise, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Etiketler: düzce, fetö, Fetullah Gülen
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