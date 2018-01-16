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FETÖ zanlısı 2 polise 15'er yıl hapis istemi

Adana'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2 polis memuru için 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

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FETÖ zanlısı 2 polise 15er yıl hapis istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY ile bağlantısı oldukları iddia edilen Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları D.A.E. ve Y.D. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının 2 polis memuru için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen polis D.A.E. iddianamede yer alan ifadesinde, "dini duygularından dolayı örgütün içinde yer aldığını ve pişman olduğunu" söyledi.

Y.D. ise örgütle bağlantısının olmadığını anlatıp suçlamaları reddetti.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, fetö, Adana
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