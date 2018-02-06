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Buradasınız : » » FETÖ şüphelisine 15 yıl hapis istemi

FETÖ şüphelisine 15 yıl hapis istemi

Adana'da, FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli Kemal A. hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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FETÖ şüphelisine 15 yıl hapis istemi

Örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Kemal A'la ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Kemal A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, "Şüphelinin ByLock kullanıcısı olarak tespit edildiği, hakkında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında işlem yapılan şahıslarla irtibatının tespit edildiği, ayrıca şüphelinin yapılan üst aramasında 2 adet '1 dolarlık banknotların' ele geçirildiği tespit edildiğinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu anlaşıldığından sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." ifadelerine yer verildi.

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli Kemal A.  ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: iddianame, FETÖ davası, fetö, bylock, Adana
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